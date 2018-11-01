К таким выводам пришли специалисты Сбербанка, решившие выяснить, во сколько среднестатистической российской семье обходится оплата всех коммунальных услуг. По подсчетам аналитиков, за три квартала текущего года сумма, которую россиянам ежемесячно приходилось откладывать на ЖКХ, достигла отметки в 5 038 рублей. В ходе исследования эксперты руководствовались имеющейся в базе кредитной организации статисткой, а также отчетами Росстата. О результатах проведенного мониторинга сообщила пресс-служба Сбербанка.В списке расходов российских семей под «коммуналку» отводится, как правило, чуть более 11 процентов (а точнее – 11,4%). Однако есть ряд регионов, где эта цифра заметно выше или ниже. Так, жители Республики Тыва ежемесячно тратят на оплату приходящих от коммунальщиков платежных документов 24,5% от своего бюджета. Это абсолютный рекорд в этой нише. Более 16% своего семейного бюджета расходуют на ЖКХ жители Камчатки. Москвичи вынуждены откладывать на эти цели 13,9% своего дохода, а жители Северной столицы – 10,7%.Что касается способов оплаты ЖКХ, то здесь безоговорочно лидирует безналичный расчёт. В такой форме сегодня оплачиваются порядка 80% всех «платежёк». Аналитики объясняют эту тенденцию понятным желанием граждан сэкономить: безналичные расчеты оказываются на 1-2 процентных пункта дешевле наличных. Особой популярностью безналичная оплата пользуется в Ненецком автономном округе. Свой выбор в пользу этой простой и удобной процедуры здесь отдали почти 96% местных жителей.