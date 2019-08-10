ИА «Ореанда-Новости» Родители могут собрать ребенка к 1 сентября без особых затрат, утверждает эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности Ольга Андреева.

Андреева считает, в частности, что вовсе не обязательно покупать полный перечень канцелярских принадлежностей. Следует купить лишь самое необходимое, а остальное можно приобрести со временем.

Также эксперт посоветовала экономить на продуктах. По её мнению можно без труда накопить определённую сумму за счёт того, что летом снижены цены на сезонные овощи и фрукты.

Кроме того, Ольга Андреева порекомендовала родителям будущих школьников выяснить в местной администрации, компенсирует ли региональный бюджет покупку школьной формы. Компенсацию предусматривает закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 3 статьи 38).