Такое происходило в последний раз пять лет назад.

О том, что чистый государственный долг страны стал отрицательным, сообщил Центральный Банк России и министерство финансов Российской Федерации. По словам федерального министра экономического развития страны Максима Орешкина, это событие достойно попасть в учебники. Ряд экспертов высказался по поводу сложившейся ситуации – не все поддержали позитивный настрой чиновника. По информации, предоставленной главным экономистом компании «ПФ Капитал» Евгением Надоршиным, накопленные в течение последних пяти лет финансы существенно затормозили экономическое развитие государства. Причина, по которой так сложилось, заключается в том, что на практике государственный долг не оплачивается из государственных запасов, в противном случае, такая страна не сможет платить по кредитам. Евгений Надоршин согласен с министром экономического развития в вопросе попадания этого явления в учебники, однако, это будет пример того, как вести экономическую политику целого государства довольно неадекватными способами.

По словам старшего аналитика компании «БКС Премьер» Сергея Суверова, отрицательное значение государственного долга может неоднозначно сказаться на реакции потенциальных инвесторов. Иностранные инвесторы могут как восхититься отрицательным госдолгом и начать вкладывать свои сбережения в экономику страны, могут быть отпугнуты таким экономическим явлением. Уникальность ситуации заключается в том, что облигации имеют высокую кредитоспособность, однако, одновременно будущим инвесторам необходима динамика, которая при отрицательном госдолге отсутствует, заключил эксперт.