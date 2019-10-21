21.10.2019, 20:50
Финансовые учреждения просят отменить «антиотмывочные» нормы
ИА «Ореанда-Новости». Финансовые учреждения, которые обязаны выполнять нормы «антиотмывочного» законодательства, просят Центробанк отменить устаревшие пункты.
Банковские и страховые компании, организации платёжных систем, пенсионные фонды и брокеры хотят на законодательном уровне изменить 27 пунктов, которые на практике усложняют работу. В большинстве они связаны с ослаблением систем идентификации людей по маленьким платежам и запроса миграционных разрешений.
Просьба связана с тем, что такие запросы не являются профильным направлением участников финансового рынка. Для уточнения информации может уходить от нескольких часов до пары дней, что затрудняет дальнейшую работу.
Банковские и страховые компании, организации платёжных систем, пенсионные фонды и брокеры хотят на законодательном уровне изменить 27 пунктов, которые на практике усложняют работу. В большинстве они связаны с ослаблением систем идентификации людей по маленьким платежам и запроса миграционных разрешений.
Просьба связана с тем, что такие запросы не являются профильным направлением участников финансового рынка. Для уточнения информации может уходить от нескольких часов до пары дней, что затрудняет дальнейшую работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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