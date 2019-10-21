Банковские и страховые компании, организации платёжных систем, пенсионные фонды и брокеры хотят на законодательном уровне, которые на практике усложняют работу. В большинстве они связаныПросьба связана с тем, что такие запросыучастников финансового рынка. Для уточнения информации может уходить от нескольких часов до пары дней, что затрудняет дальнейшую работу.