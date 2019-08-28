ИА «Ореанда-Новости» Список богатейших российских семей, составленный изданием Forbes, мало чем отличается от прошлогоднего.

Вот уже пять лет подряд на первом месте самых богатых людей в России – семья Гуцериевых. Лидерство они удерживают пятый год подряд. Их состояние составляет 5,65 миллиардов долларов.

На втором месте в рейтинге богачей семья Ротенбергов. Состояние её членов оценивается в общую сумму 5,18 миллиардов долларов.

Тройку самых богатых замыкает семья Шаймиевых – у двоих сыновей первого президента Татарстана «скромные» 2,8 миллиардов долларов. За год оно выросло на 320 миллионов долларов, пишет РИА «Новости».