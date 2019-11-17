ИА «Ореанда-Новости». Французские журналисты написали об успехах России в отказе от американского доллара.

О российских достижениях в отказе от доллара рассказало издание Les Echos.

Автор статьи рассказал о процессах "делоллоризации", которые проходят по России. Действия по избавлению от американского доллара начались с напряжённости в отношениях Москвы и Вашингтона. Тогда, в 2014 году, появилась необходимость в обходе американских санкций.

В тексте публикации также подчёркивается политика России. Москва решила поддерживать отношения со странами, которые также находятся в напрядённых отношениях со штатами.

По сравнению с предыдущими годами, российская валюта вернула рост. По отношению с американским долларом рубль укрепился на 7,6 процентов.