ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По мнению Максима Топилина, министра по труду и социальной защите населения, работодателям стоит поощрять сотрудников, у которых нет пагубной привычки курить – им стоит выдавать денежные премии.

Об этом Максим Топилин сообщил 4 июля во время интервью с журналистами в эфире радиостанции «Говорит Москва». По мнению главы Министерства труда, работодатели могут денежно стимулировать своих некурящих сотрудников. При этом он отметил, что штрафов для курящих быть не должно.

Глава ведомства заявил о том, что во время распределения и подсчёта премий руководитель может учитывать, тратит ли сотрудник время на перекуры. Стимулировать сотрудников можно денежно, выдавая зарплату больше тем, кто не теряет рабочее время из-за привычки. При этом Топилин сказал, что ограничений быть не должно: «не нужно вычетов или штрафов».

Топилин уточнил, что в стране пока не существует экономических способов и стимулов заинтересовать людей в здоровом образе жизни в рамках системы социального страхования, поэтому это нужно как-то делать. А некурящие сотрудники заслуживают поощрения.

Также в эфире радио глава Минтруда сказал о том, что в будущем рабочая неделя россиян может сократиться до четырёх, а может даже и двух дней. Это он связал с растущей автоматизацией, роботизацией и компьютеризацией труда.

Ранее министр рассказывал, что в России за последние месяцы на десять процентов выросли реальные зарплаты. По мнению Топилина, это связано с тем, что в стране существует нехватка людей трудоспособного возраста. Напомним, в Госдуму уже внесли 16 июня законопроект «пенсионной реформы», которая отодвинет черту до выхода россиян на заслуженную пенсию. Постепенное повышение этого возраста к 2034-м году установит следующие границы: женщины будут уходить на пенсию в 63 года, мужчины всего на два года позже – в 65 лет.