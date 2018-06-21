ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Игорь Сечин, директор нефтегазовой компании «Роснефть» объяснил на примере трёх причин, почему цены на бензин и дизтопливо в России выросли. Он заявил о трёх причинах роста во время своего выступления на годовом собрании акционеров «Роснефти».

Первой причиной повышения цен он назвал девальвацию российского рубля. С его слов, если были времена, когда доллар стоил в России всего тридцать рублей, то сейчас он подошёл к 64-м рублям. И компания не может ничего поделать с этим фактором, он существует.

Второй причиной он назвал мировую ситуацию на нефтяном рынке. Произошёл рост цен на нефть, так по сравнению с последними месяцами 2017 года, цены выросли на нефть на 25 процентов, то есть на четверть от той стоимости. А именно нефть является сырьём для изготовления топлива и других нефтепродуктов. В России нефтяные компании поставляют нефть не только на нефте-перерабатывающие заводы в стране, но и на экспорт.

С его слов, если к этом суммировать затраты на транспортировку и рост затрат энергетики, можно увидеть, что стоимость переработки выросла.

Третьей причиной является то, что переработка внутри страны стала непривлекательной, так как вынуждена брать расходы по содержанию цен в розничном секторе.

В России действительно наблюдается рост цен на топливо, так в мае-июне цены на автомобильных заправках превысили 41-43 рубля за литр. Тогда власти приняли решение снизить акцизы на бензин и «дизель» и пошли на договорённость с крупными компаниями, чтобы они не превышали розничные цены выше тех, которые были установлены на дату 30 мая.

На собрании Сечин отметил, что цена на топливо компании «Роснефти» значительно ниже, если взять цены других компаний, их конкурентов. В свою очередь он пообещал мониторить ситуацию на рынке и не допускать повышений, тем самым выполнять обязательство перед правительством. С его слов, согласно антимонопольному закону, «Роснефть» не может пользоваться преимуществами и самостоятельно устанавливать розничные цены.



