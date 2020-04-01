ИА «Ореанда-Новости» . Алексей Кудрин на совещании президента РФ с членами правительства дал оценку, насколько может снизиться внутренний валовый продукт государства в текущем году на фоне обвала цен на нефть и распространения коронавирусной инфекции.

«За две минувшие недели прогнозы по российской и мировой экономике стали пессимистичнее. Можно ожидать, что в достаточно умеренном варианте падение ВВП может составить в 2020 году существенную величину — от 3 до 5 процентов, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на восемь процентов», - заявил глава Счетной палаты.

По его словам, экономике в этом году может потребоваться господдержка в размере более пяти процентов ВВП. Кудрин напомнил, что в 2009 году государство потратило почти десять процентов ВВП на поддержку экономики, из которых значительная часть ушла на капитализацию банков, компенсацию выпадающих доходов бюджета и помощь бизнесу. Он отметил, что в нынешних условиях властям придется пойти на нестандартные формы поддержки экономики, в том числе прямые субсидии отдельным отраслям.