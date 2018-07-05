ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная дума раскрыла данные о заработных платах и доплатах на пенсии депутатов за первое полугодие 2018 года. В информации есть данные о доходах и суммы выплаченных налогов в бюджет страны. Так в среднем доход одного депутата за месяц в этом году составил 338,5 тысяч рублей. Такую сумму депутат получает уже на руки после уплаты всех налогов.

При этом сумма доплаты к пенсии по возрасту или инвалидности формируется на основе «денежного вознаграждения» – это понятие фигурирует при расчётах. В 2018 году сумма денежного вознаграждения депутатам составила почти 85 тысяч рублей – 84 774 рубля. От этой суммы доплачивают определённый процент.

Те депутаты, которые трудились в Госдуме от пяти до десяти лет получают доплату к пенсии в размере 55-ти процентов от денежного вознаграждения, но не менее 46 тысяч рублей. Те, кто трудился больше десяти лет получают доплату 63 тысячи рублей – 75 процентов от денежного вознаграждения.

Депутаты из нижней палаты представителей, которые были там членом менее пяти лет, о доплате могут не рассчитывать – им не положено.

При этом средняя зарплата депутатов равна 388,5 тысяч рублей, эта сумма до уплаты налога, но с учётом отпуска и больничных. Эта средняя сумма рассчитана на основе зарплат за последние шесть месяцев текущего года.

После уплаты налогов на руки депутаты получают в среднем 338,5 тысяч рублей.

В январе сообщалось, что на обеспечение деятельности Госдумы денежные затраты в этом году выросли, в 2017-м году они были на 8,5 процента меньше, чем в текущем. Так из сметы следовало, что деятельность нижней палаты парламента обойдётся бюджету почти в 10,7 млрд рублей. А годом ранее она получила на свои нужды 9,86 млрд рублей. Такой рост затрат объяснили ростом зарплат депутатов на четыре процента и расходами на то, чтобы обновить телевидение в парламенте.