ИА «Ореанда-Новости» По мнению главы Сбербанка, экзамены отбивают у детей желание учиться.

Греф считает, что школьники привыкли «работать на предстоящую оценку». В других условиях они сразу же расслабляются и не хотят ничего делать. В будущем это будут плохие работники.

Глава Сбербанка заявил, что его личной целью является "убить" экзамены.. Также он отметил, что потребность в математиках и программистах со временем будет менее острой.





