01.04.2020, 16:28
Инфляция в России замедлилась до 0,2%
ИА «Ореанда-Новости». Потребительские цены в Российской Федерации в период с 24 марта по 30 марта текущего года выросли на 0,2% против 0,3% неделей ранее, свидетельствуют данные на официальном портале Росстата.
В годовом выражении инфляция на 30 марта, согласно расчётам специалистов Росстата с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне более 2,75 процента.
С начала марта инфляция набрала 0,7%, с начала текущего года - 1,5%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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