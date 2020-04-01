ИА «Ореанда-Новости» . Потребительские цены в Российской Федерации в период с 24 марта по 30 марта текущего года выросли на 0,2% против 0,3% неделей ранее, свидетельствуют данные на официальном портале Росстата.

В годовом выражении инфляция на 30 марта, согласно расчётам специалистов Росстата с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне более 2,75 процента.

С начала марта инфляция набрала 0,7%, с начала текущего года - 1,5%.