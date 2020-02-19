ИА «Ореанда-Новости» . Вложения иностранцев в РФ стремительно увеличились в прошлом году. Об этом сообщает издание «РБК», ссылаясь на исследования «KPMG».

Объём инвестиций от иностранных вкладчиков вырос почти на 50%, а объём закупок активов России зарубежными компаниями поднялся до 20,9 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что рост инвестиций происходил вместе с постепенной стабилизацией обстановки в сфере международной и отечественной экономики.

Немалую роль при увеличении количества вложений сыграли успешное применение бюджетных правил, запуск новых национальных проектов и низкий уровень государственного долга.