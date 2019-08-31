ИА «Ореанда-Новости». На основе VEB.RF будет запущена система искусственного интеллекта, которая поможет владельцам бизнеса в выборе плана и мер для поддержки своего дела. Об этом заявил в пятницу генеральный директор корпорации SME Александр Браверман.

Все консолидированные меры поддержки, доступные ВЭБу Российской Федерации, будут представлены в едином формате в системе. При построении маршрута (в зависимости от региона, размера и специфики бизнеса, отрасли) искусственный интеллект поможет, что в итоге обеспечит лучший вариант.

Браверман также добавил, что сегодня информационная система SME Business Navigator, запущенная 9 сентября 2016 года, останется основным драйвером, призванным упростить процесс открытия нового бизнеса. На этом портале любой желающий может зарегистрироваться и проверить актуальность бизнеса, а также срок окупаемости.

Первый этап планируется запустить в этом году.