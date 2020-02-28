ИА «Ореанда-Новости» . За прошлый год россияне пополнили свои счета в банковских организациях на рекордно высокую сумму. Общий объём средств на банковских счетах жителей государства достиг восьми триллионов рублей, что на 19,4% больше, чем в позапрошлом году.

Издательство «РБК» также сообщает, что доля денежных средств физических лиц в России выросла до 27% от общего объёма привлечённых в 2019 году ресурсов розничных предприятий.

Эксперты предполагают, что россияне стали больше переводить финансы со своих депозитных вкладов на счета в банках. Также увеличение вложений связано со значительным ростом банковских предложений по условиям накопительных счетов. Специалисты пояснили, что жители страны выбирают именно накопительные счета из-за более гибких и удобных условий пополнения и расходования денежных средств.