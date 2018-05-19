ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В twitter-аккаунте «великого махинатора» Сергея Мавроди, появилась крайне странная и любопытная запись – в ней предлагается обменять свои МММ-билеты на криптовалюту MVR, которая, по заверениям авторов публикации, успешно торгуется на биржах, и позволяет приумножить свой капитал. Речь идёт о так называемом «цифровом золоте», суть которого состоит в его ограниченном количестве, децентрализации, и веры людей в то, что оно действительно имеет ценность.

Авторы поста в twitter-аккаунте восклицают, что «финансовый апокалипсис неизбежен», и ожидают роста своей валюты, а в качестве фотографии поставили солидного мужчину в костюме с надписью: «КУПИ ЖЕНЕ BITCOIN». Спустя 4 часа после данной записи, авторы сделали ещё одну, с не менее пёстрыми заголовками. По их словам один офис «Мавро» уже запущен, а на следующей неделе должны заработать ещё 20 офисов в регионах, где можно обменять билеты МММ.

Хочется напомнить, что Сергей Мавроди стал первым основателем финансовой пирамиды в России, от которого пострадали более 10 миллионов человек по всей стране. С 2003 года неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов (подделка документов, уклонение от уплаты налогов, мошенничество в особо крупном размере). 28 апреля 2007 года приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В последние годы жизни переместился в страны Африки, где активно искал новую аудиторию, предлагая жителям разбогатеть. 26 марта 2018 года умер от сердечного приступа.