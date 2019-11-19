Исследование проводила национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств в ноябре 2019 года. Был проведён опросорганизации НАПКА и анализ некоторых бюро кредитных историй.По данным исследования было выявлено, что около 60% заёмщиков несвоевременно вносят фиксированные платежи из-за, ещё 30% ссылаются надолга. Такую информацию озвучил глава СРО НАПКА Эльман Мехтиев.Эксперт указал, что заёмщики не выплачивают долги из-за уменьшения реальных доходов россиян.