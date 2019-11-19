ИА «Ореанда-Новости»Каждый четвёртый россиянин имеет просрочку по кредиту.

Исследование проводила национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств в ноябре 2019 года. Был проведён опрос 38 участников организации НАПКА и анализ некоторых бюро кредитных историй.

По данным исследования было выявлено, что около 60% заёмщиков несвоевременно вносят фиксированные платежи из-за нестабильного финансового состояния, ещё 30% ссылаются на забывчивость дат ежемесячного платежа или несогласие с суммой долга. Такую информацию озвучил глава СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Эксперт указал, что заёмщики не выплачивают долги из-за уменьшения реальных доходов россиян.