19.11.2019, 13:47
Каждый четвёртый россиянин имеет просрочку по кредиту
ИА «Ореанда-Новости». Каждый четвёртый россиянин имеет просрочку по кредиту.
Исследование проводила национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств в ноябре 2019 года. Был проведён опрос 38 участников организации НАПКА и анализ некоторых бюро кредитных историй.
По данным исследования было выявлено, что около 60% заёмщиков несвоевременно вносят фиксированные платежи из-за нестабильного финансового состояния, ещё 30% ссылаются на забывчивость дат ежемесячного платежа или несогласие с суммой долга. Такую информацию озвучил глава СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
Эксперт указал, что заёмщики не выплачивают долги из-за уменьшения реальных доходов россиян.
Исследование проводила национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств в ноябре 2019 года. Был проведён опрос 38 участников организации НАПКА и анализ некоторых бюро кредитных историй.
По данным исследования было выявлено, что около 60% заёмщиков несвоевременно вносят фиксированные платежи из-за нестабильного финансового состояния, ещё 30% ссылаются на забывчивость дат ежемесячного платежа или несогласие с суммой долга. Такую информацию озвучил глава СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
Эксперт указал, что заёмщики не выплачивают долги из-за уменьшения реальных доходов россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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