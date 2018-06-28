ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Пилотная программа «Прямые выплаты» будет реализована в республике с 1 июля 2018 года. Задача проекта – предотвращение случаев мошенничества при отчёте работодателя о денежных выплатах.



Данная система позволяет предотвратить случаи, в которых предприятие передаёт отчёт в налоговую службу о выплате пособия, но трудящийся не получает деньги. Проект защищает от мошенничества следующие виды выплат: компенсации по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременную выплату при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и отпускные пособия пострадавшему на производстве. Проект уже действует в 33-х субъектах Российской Федерации.



До старта «прямых выплат» наниматель осуществлял вышеперечисленные компенсации из собственных средств, а затем Фонд социального страхования перечислял предприятию деньги. Теперь заявителю поступают выплаты в полном объёме непосредственно из Фонда. Для многих людей является важным получение денежных средств в короткие сроки и в полной мере, несмотря на возможности работодателя. До реализации программы сроки выплат могли зависеть от выдачи зарплаты, теперь же Фонд выступает гарантом получения денег в течение 10 дней с даты подачи заявки. Благодаря такой системе сокращаются сроки выплат, и исключаются возможности для мошеннических действий.



Ирина Бакунович, управляющая отделением Фонда соцстрахования в Карелии, прокомментировала, что для нуждающегося гражданина в системе оформления пособий ничего не поменяется – ему по-прежнему необходимо будет всего лишь подать заявление о выплате пособия на имя руководителя компании. А вот работодатель теперь обязан не позднее 5 дней передать все бумаги в соцстрах, после чего заявителю будет выплачено пособие.

Как для граждан, так и для компаний эта система является выгодной: работник быстро и без обмана получает пособие, а на работодателя уменьшается финансовая нагрузка.



Если документы от предприятия в соцстрах не поступают в установленные сроки, то работник вправе обратиться в Фонд и должностному лицу, нарушившему правила, грозит наказание в виде штрафа.



Программа «Прямые выплаты» работает в Российской Федерации с 2011 года и постепенно все регионы РФ будут переведены на подобный порядок выплат пособий социального страхования. Сегодня проект реализуется в 33-х регионах России. К 2019 их станет 59.