ИА «Ореанда-Новости». Во втором квартале 2019 года банки выдали россиянам рекордную сумму по автокредитам - 152 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании кредитного бюро "Эквифакс".

Согласно статистике, к началу лета 42,3% россиян выплатили два и более кредитов. 20% клиентов банка обслуживали как минимум три кредита одновременно, 8% - четыре. В связи с растущим спросом на кредиты эксперты опасаются появления на рынке определенного «пузыря», который ударит по экономике.

Общий ипотечный портфель в России достиг семи триллионов рублей.

Ипотека по-прежнему недоступна для большинства россиян из-за высоких процентных ставок и платежей, поскольку последние по-прежнему должны отдавать более половины своего семейного дохода в качестве ипотечного взноса.