ИА «Ореанда-Новости». Такую статистику привел Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований.

Если, по данным НАФИ на 1 января 2016 года работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости, было 40%, то к началу 2019 года этот показатель стал равен 23,4%.

Эксперты связывают подобное изменение с решением отменить индексацию пенсий тем пенсионерам, которые продолжают работать.

Кроме того, агентство отметило, что в 2013 году соотношение средней пенсии и минимального дохода для поддержания определенного уровня жизни составляло 165,4%, а в 2015 году — 150,5%. Показатели отчасти улучшились в период с 2016 года по 2018 год.