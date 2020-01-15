15.01.2020, 09:44
Компанией Microsoft были созданы проблемы банкам РФ
ИА «Ореанда-Новости». Банкам РФ создало проблемы то, что компания Microsoft больше не станет поддерживать операционные системы Windows Server 2008 и Windows 7. Об этом было заявлено газете «Коммерсантъ» экспертом Иваном Будылиным.
Операционные системы перестали в компании поддерживать с 14 января. Это означает, что они станут уязвимы с точки зрения потери данных, поскольку перестанут получать обновления безопасности.
Подобное положение дел запрещено нормативными актами ФСТЭК. К примеру, в одном из положений ФСТЭК указано, что, при прекращении техподдержки программного обеспечения, его лишают сертификата. А Центробанком запрещено банкам РФ применять в работе несертифицированное ПО.
Для решения этой проблемы некоторые банки договорились с компанией Microsoft о том, чтобы появилась дополнительная платная поддержка для названных операционных систем.
Операционные системы перестали в компании поддерживать с 14 января. Это означает, что они станут уязвимы с точки зрения потери данных, поскольку перестанут получать обновления безопасности.
Подобное положение дел запрещено нормативными актами ФСТЭК. К примеру, в одном из положений ФСТЭК указано, что, при прекращении техподдержки программного обеспечения, его лишают сертификата. А Центробанком запрещено банкам РФ применять в работе несертифицированное ПО.
Для решения этой проблемы некоторые банки договорились с компанией Microsoft о том, чтобы появилась дополнительная платная поддержка для названных операционных систем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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