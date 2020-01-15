Об этом было заявлено газете «Коммерсантъ» экспертом Иваном Будылиным.Операционные системы перестали в компании поддерживать с 14 января. Это означает, что они станут уязвимы с точки зрения потери данных, поскольку перестанут получать обновления безопасности.Подобное положение дел запрещено нормативными актами ФСТЭК. К примеру, в одном из положений ФСТЭК указано, что, при прекращении техподдержки программного обеспечения, его лишают сертификата. А Центробанком запрещено банкам РФ применять в работе несертифицированное ПО.Для решения этой проблемы некоторые банки договорились с компанией Microsoft о том, чтобы появилась дополнительная платная поддержка для названных операционных систем.