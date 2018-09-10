ИА «Ореанда-Новости». Нашумевшая история, которая началась с предложения помощника президента России Андрея Белоусова изымать 500 миллиардов сверхдоходов компаний горно-металлургической и химической отраслей каждый год, окончилась компромиссом между сторонами.

Власти донесли до возмущённых промышленников, что не собираются ничего изымать, а те в свою очередь дали своё согласие на участие в реализации приоритетных для государства проектов. Таким образом, осталось решить только вопрос о том, каким образом и куда бизнес станет вкладываться.

Итоговую рабочую группу возглавили глава РСПП Александр Шохин и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, она включает в себя не только компании из «списка Белоусова», её пополнили представители Polymetal, группы «Илим» и ТМК. Первое заседание прошло 6 сентября и на повестке дня стояли первые вопросы, касающиеся реализации инициативы.

Силуанов ещё до встречи подчёркивал, что на данный момент власти ставят перед собой задачу помочь компаниям инвестировать в российскую экономику, само правительство готово сопровождать эти инвестиции и при необходимости предоставляя гарантии или субсидируя процентную ставку. По итогам встречи он остался доволен заседанием рабочей группы и подтвердил, что стороны договорились о совместной работе.

Компании уже предложили властям инвестиционные проекты на общую сумму 6 триллионов рублей, однако правительственный фильтр суждено пройти не всем. Белоусов оценил такую активность со стороны бизнеса.

Позже Денис Мантуров отметил, что власти должны создать максимально удобные условия, чтобы предприятия инвестировали в себя, в развитие доступных технологий и создание новых продуктов.

Основным критерием отбора инвестпроектов для реализации станут приоритеты правительства на стыке задач поддержки экономического развития и интересов компаний.

Между тем, ряд компаний выражает беспокойство и неуверенность: многие не уверены, что смогут создать проекты, которые предпочтут в правительстве, не посчитав их из числа слишком корпоративных, а других - недостаточно масштабных.