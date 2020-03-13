ИА «Ореанда-Новости» . Специалист кредитной организации «Goldman Sachs» Клеменс Граф считает, что российская денежная единица вернётся к прежним позициям к 2022 году. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Специалист выдвинул теорию, согласно которой курс рубля будет изменяться параллельно со стоимостью нефти «Brent». При этом цена энергетического ресурса в ближайшие полгода, по подсчётам аналитика, будет составлять примерно 30 американских долларов за баррель, а позже подскочит до 60 долларов. Данный процесс должен произойти в течение следующих двух-трёх лет.

При таком развитии экономической ситуации, курс российской валюты снова начнёт расти, а его укрепление начнётся уже осенью текущего года. За следующий год, по мнению Графа, курс изменится до 69 рублей за доллар, а в 2022 году составит примерно 60-61 рубль за доллар.