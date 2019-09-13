13.09.2019, 21:35
Латвийский банк требует Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро
ИА «Ореанда-Новости». Иск банка Латвии под названием "ABLV BANK" был зарегистрирован в В Таганском суде Москвы. В иске банк требует Филиппа Киркорова и, в частности, ООО "Филипп Киркоров Продакшн" погасить задолженность в 651 тысячу евро.
Эта сумма составляет основной долг по кредиту Филиппа. Также этот банк требует заплатить неустойку и многочисленные штрафы.
Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.
Примечательно, что этот банк был лишён лицензии. В феврале 2018 года один из крупнейших банков Латвии был заподозрен в отмывании денег, вскоре после чего банк подав заявление о самоликвидации. В июле его лицензия была отозвана.
Эта сумма составляет основной долг по кредиту Филиппа. Также этот банк требует заплатить неустойку и многочисленные штрафы.
Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.
Примечательно, что этот банк был лишён лицензии. В феврале 2018 года один из крупнейших банков Латвии был заподозрен в отмывании денег, вскоре после чего банк подав заявление о самоликвидации. В июле его лицензия была отозвана.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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