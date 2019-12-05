ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр заявил, что инфляция в 2019 году будет самой низкой за историю России.

Медведев рассказал о росте ВВП и инфляции этого года в интервью российским телеканалам.

По словам премьер-министра страны, рост ВВП в 2019 году может составить 1,3-1,5 процентов. Медведев признал, что в этом году темпы развития экономики страны не достигли ожидаемых. Развитие было, однако не такого уровня, какого все ждали. Уровень от 1,3% до 1,5% - максимальный рост, который ждут эксперты в этом году.

Тем временем уровень инфляции ожидается очень низкий. Он должен задержаться в пределах 3,8%, что пока что является самым низким показателем за всю историю России.

Кроме того, Медведев прошёлся по другим важным экономическим показателям страны. Так, он отметил уровень безработицы, который составил 4,6-4,7% от активного населения. Профицит бюджета составит 1,8% ВВП.