ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный рейтинг России и "стабильный" прогноз по нему.

Рейтинг, оценивающий платежеспособность правительства РФ как заёмщика в иностранной валюте, остался на уровне "ВВВ-", или низшей ступени инвестиционной категории.

Хотя у РФ низкий государственный долг и значительные резервы, а рост цен на нефть частично сгладил удар санкций, российская экономика остаётся "структурно слабой", зависит от экспорта и нефти газа (45% всей валютной выручки) и "существенно ограничена" в своём развитии из-за "доминирующей роли государства, неблагоприятного инвестиционного климата и неблагоприятной регуляторной среды", констатирует S&P в релизе.



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По прогнозу агентства, в ближайшие 4 года зарубежный бизнес будет обходить российскую экономику стороной, сокращая вложения в её реальный сектор: ежегодно РФ будет терять прямые иностранные инвестиции в объёме от 1% до 1,1% ВВП, или около 15 млрд долларов в денежном выражении.

Российский ВВП на душу населения в среднем вдвое ниже, чем у стран, имеющий аналогичный с РФ рейтинг. Но несмотря на объявленный план ускорения, темпы экономического роста останутся вдвое ниже среднемировых, считают в S&P: 1,6% в этом году, 1,7% - в следующем и 1,8% - в 2020-21 гг. Одновременно продолжит слабеть рубль: обменный курс доллара на конец года поднимется до 64 рублей, в следующем достигнет 66,8 рубля, а к 2020-му - 69 рублей.

Текущий режим санкций останется в силе как минимум на ближайшие 4 года, ограничивая возможности России привлекать за рубежом современные технологии, создавая неопределённость для потенциальных инвесторов и вынуждая гасить внешний долг.



Платежи на его обслуживание и погашение, по оценке S&P, ежегодно будут съедать около 60% всех валютных поступлений по счету текущих операций.

"Масштабы и сроки введения новых санкций, по всей видимости, будут зависеть не только от внешней политики России, но также от внутриполитической ситуации в США. Администрация США пока воздерживается от ужесточения санкций в отношении России, включая нефтегазовый сектор и суверенный долг. И, хотя это не предусмотрено нашим базовым сценарием, оба варианта возможны в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" и могут оказать негативное влияние на кредитное качество суверенного правительства", - предупреждает S&P.







