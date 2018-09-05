ИА «Ореанда-Новости». Министерство экономического развития РФ пересмотрело социально-экономический прогноз на 2018-2019 гг.

В прежнем прогнозе роста ВВП высказывалось предположение о том, что в текущем году ВВП вырастет до 1,9%, однако теперь ожидания снижены на 0,1%, а в следующем году экономический рост, по оценкам Минэка, не сможет перешагнуть отметку в 1,3%.

На фоне снижения ожидаемого роста ВВП ещё более тревожно смотрятся прогнозы, касающиеся инфляции: в этом году темпы инфляции ускорились до 3,4%, а в августе текущего года, по данным Росстата, инфляция повысилась до 3,1%. Центральный Банк России, как оказалось, в своих прогнозах был более точен, потому как к концу 2018 года ожидал инфляцию на уровне 3,5-4%. Инфляционные ожидания населения ещё более пессимистичные – 9,9% на ближайший год.

Среди причин таких изменений в первую очередь фигурирует более слабый курс рубля и ускорение роста цен на продовольственные товары.

Сам Центральный Банк предупредил о том, что годовая инфляция в России в первом квартале 2019 года превысит запланированные 4% по причине введения нового НДС в размере 20%, но ко второму кварталу ситуация должна вернуться в плановые параметры.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в правительстве признал, что равновесие в российской экономике пока трудно назвать оптимальным.

Более динамичному развитию экономики препятствуют также постоянные структурные внутренние ограничения и новые вызовы, «которые связаны с эскалацией торговых войн». Как отметил Дмитрий Медведев, сейчас это тема «модная» – буквально одним движением руки или с записей в «Твиттере» начинается.

Однако уже в следующем году Минэк прогнозирует плавное снижение нефтяных цен: этому будет способствовать быстрый рост добычи в США и постепенное увеличение объёмов добычи странами ОПЕК+, в том числе и Россией. Эксперты добавляют, что рост добычи сланцевой нефти, вероятно, продолжится, и превысит 1 миллион баррелей в день. Умеренный профицит на рынке может привести к тому, что цена на нефть вернется в желаемый диапазон $60-70.