ИА «Ореанда-Новости». В последнее время российские чиновники охвачены идеей отказаться от расчётов в американской валюте – она вновь прозвучала, вот только на этот раз из уст главы ВТБ Андрея Костина. Министерство финансов поддержало его и также выступило за эти меры по дедолларизации экономики. Положительно отзываются об этой идее Владимир Путин и представители Центрального Банка, а ряд экспертов считает возможным перейти на расчёты в национальной валюте с рядом стран.

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев при этом акцентировал внимание на том, что операции в долларах никто запрещать ни в коем случае не станет, речь идёт о том, чтобы доллар перестал быть элементом обычного делового оборота в России. Он выступает за то, чтобы третьи страны осуществляли расчёты в национальных валютах, а также за минимизацию расчётов в иностранных валютах между российскими предприятиями и организациями.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время недавней встречи с главой МВФ Кристин Лагард поставила в известность, что Центральный банк уже принимает ряд мер, задача которых простимулировать отказ от расчётов в долларах. Набиуллина считает, что российское общество куда больше интересуется политикой, чем инфляцией, и ЦБ необходимо предпринимать дополнительные меры для дедолларизации банков.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял о том, что Россия ведёт работу по переходу на расчёты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, с партнёрами из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Советник президента Сергей Глазьев считает, что раз Америка позволяет себе открытый финансовый разбой, то «токсичный» доллар не заслуживает звания международной резервной валюты. Он с иронией заметил, что каждый рискует потерять свои вложения, если они сделаны в долларах, просто потому что кому-то в Соединённых Штатах не понравилась «ваша физиономия». Таким образом, уход от доллара, на его взгляд – лучшая мера экономической безопасности как для России, так и для её торговых партнёров из других стран.