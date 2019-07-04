ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что ведомство предложило ужесточить наказания для нелегальных кредиторов вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Инициатива ориентирована в первую очередь на борьбу с недобросовестными практиками компаний, которые не включены в реестр Банка России и специализируются на быстрой выдаче займов. По мнению сотрудников Минфина, внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс снизит риски в сфере потребительского кредитования.

«У нас в целом банки мало «хулиганят», МФО (микрофинансовые организации. – Ред.) немножко побольше, но больше всего «хулиганят» вот эти люди, которые никак не регулируются в силу того, что они находятся в «серой зоне», – сказал по этому поводу Моисеев. Сейчас ответственность «чёрных кредиторов», напомнил замминистра, ограничивается небольшими штрафами, которые не способны оказать существенное воздействие на их деятельность и доходы.