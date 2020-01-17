ИА «Ореанда-Новости». Министерство финансов США сообщило об увеличение вложений России в американские государственные облигации.

Американский Минфин заявил, что Россия увеличила свои вложения в государственные ценные бумаги США. Так, Москва в ноябре прошлого года увеличила вложения на 794 миллиона долларов. На данный момент Россия всего вложила в государственные облигации свыше 11,4 миллиарда долларов.

Россия увеличивала вложения в ценные бумаги в течение нескольких месяцев. Из общей суммы 8,5 миллиардов относятся к краткосрочным бумагам, тогда как 2,9 миллиарда приходятся на долгосрочные.

На первом месте по вложениям в ценные бумаги США находится Япония. Она возглавляет список крупнейших держателей американского долга. Общая сумма её вложений достигает 1,161 триллиона долларов. Россия не входит и в первую тридцатку.



