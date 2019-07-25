25.07.2019, 23:24
Министр финансов США уверен в краткосрочности Bitcoin
ИА «Ореанда-Новости» Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин уверен в неэффективности долгосрочных проектов. Об этом он рассказал в интервью с CNBC, в частности отмечая Bitcoin. Стивен предположил, что спустя 5-6 лет крупные корпорации забудут о популярной криптовалюте.
"Я уверен, что даже и не вспомню о Bitcoin через 10 лет. Да и через 5-6 лет никто больше не будет им интересоваться" - сказал министр в своём интервью.
Также Стивен призывал ввести регулирование рынков криптовалют в связи с финансовыми махинациями и "отмыванием денег" через Bitcoin. Однако различные специалисты с этим не согласны, отмечая, что процент криминальных операций с криптовалютой намного меньше, чем говорит министр.
"Я уверен, что даже и не вспомню о Bitcoin через 10 лет. Да и через 5-6 лет никто больше не будет им интересоваться" - сказал министр в своём интервью.
Также Стивен призывал ввести регулирование рынков криптовалют в связи с финансовыми махинациями и "отмыванием денег" через Bitcoin. Однако различные специалисты с этим не согласны, отмечая, что процент криминальных операций с криптовалютой намного меньше, чем говорит министр.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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