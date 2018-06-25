ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Министерства труда рассказал, какие ожидаются пенсии в России в 2019 году. Он назвал предполагаемый размер средних пенсий по стране. Эта сумма чуть больше 15 тысяч рублей, сказал он в интервью газете «Известия».

Как пишет издание, ссылаясь на слова министра труда и соцзащиты, в 2019 году средняя пенсия у россиян составит 15 тысяч и 400 рублей, при этом к концу этого года она будет 14 тысяч и 414 рублей. В следующем году получать пенсионеры начнут на одну тысячу больше, то есть 15,4 тысяч.

При этом у кого-то будет чуть больше, у кого-то чуть меньше. Эти цифры лишь среднестатистические, так как пенсия высчитывается индивидуально.

Пенсии получится увеличить после проведения пенсионной реформы, без повышения возраста, повысить размер пенсий не получится, говорит Максим Топилин. Он заметил, что эти повышения должны быть выше инфляции.

Чуть раньше, 21 июня, министр финансов Антон Силуанов также заявлял о том, что министерство рассчитывает в 2019 году поднять размер пенсии в среднем на одну тысячу рублей. Он сообщил о том, что пенсии в следующем году будут проиндексированы на семь процентов. Силуанов отметил, что такой рост пенсии на одну тысячу выше инфляции и соответствует поручениям президента Путина, которые тот давал в посланиях.



Напомним, информация о том, какой именно сценарий повышения пенсионного возраста выбрали власти страны, появилась 14 июня. Именно тогда россияне-мужчины узнали, что уходить на пенсию смогут только в 65 лет, женщины – в 63 года. Это постепенное повышение должно закончиться в 2034-м году. Законопроект уже внесён 16 июня на рассмотрение. Госдуме предстоит решить, принимать такой закон или нет.

При этом многие оппозиционеры высказались, что против таких перемен. Партии готовят митинги и акции, где будут протестовать. Первые митинги и демонстрации хотели устроить с 1-го по 4-е июля, но мэрия Москвы отвергла эти идеи и не дала разрешение. Это объяснили матчами по футболу, которые проходят в городах в рамках Чемпионата мира. Оппозиции придётся ждать окончания ЧМ.



Алексей Навальный планирует провести 1-го июля митинги в городах, где не проходят игры. Глава фонда борьбы с коррупцией подал заявки на проведение акций почти в двух десятках городов России.



