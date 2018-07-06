ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ближайшем будущем в планах Министерства труда и социальной защиты пересмотреть состав потребительской корзины. По мнению экспертов, россияне едят много каш и мучного и мало овощей и фруктов.

Это планируется сделать к 2021 году. Об этом в своём докладе сообщает ведомство правительству, информация стала известна газете «Известия».

Так в планах министерства потребительскую корзину в стране «оздоровить», то есть привести к нормам здорового питания и здорового образа жизни. В настоящий момент потребительская корзина рассчитана так, что в год на одного человека выходит большое количество круп и мучного, при этом мало овощей и фруктов и других «здоровых» продуктов.

Сейчас на год на одного работающего человека (в трудоспособном возрасте) предполагается 290 килограммов молочных продуктов, 126 килограммов круп и мучных изделий, 114 килограммов овощей, 60 килограммов фруктов и 58 килограммов мяса. Для пенсионеров и детей эти нормы ниже на двадцать-тридцать процентов.

В планах Министерства труда рассчитать потребительскую корзину россиян так, чтобы сократилось количество мучных изделий и круп, при этом значительно увеличилось количество свежих овощей и фруктов и других не менее полезных продуктов. Однако это предполагает удорожание корзины до тридцати процентов от теперешней стоимости, так как овощи и фрукты стоят не дёшево, а цены меняются в зависимости от сезона и урожая.

При этом нынешний состав корзины ввели в 2013-м году, и он не менялся с того времени. По закону пересмотр должен проходить раз в «пятилетку». Ведь именно на основе этой корзины высчитывается сумма прожиточного минимума для населения. При этом в корзину входит минимальное количество продуктов питания, непродовольственных товаров (одежда, лекарства, самая необходимая бытовая техника, обувь) и услуг (проезд в общественном транспорте и коммунальные платежи). При этом последние пункты не регламентирован подробно и оцениваются, как половина стоимости корзины.





