ИА "Ореанда-Новости" Вчера вечером произошло резкий взлёт акций одной из крупнейших российских компаний по разведке и добычи нефти и газа «Сургутнефтегаз». Ряд экспертов связал это событие с планами компании по расширению производства.

По информации, предоставленной генеральным директором инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андреем Хохриным, компания «Сургутнефтегаз» готовит расширение производства, поэтому произошёл резкий скачок курса акций. Напомним, что рост цен на акции составил шестнадцать процентов. С лета 2006 года таких показателей акции «Сургутнефтегаза» не достигали никогда. По мнению аналитика, руководство компании приняло решение о готовящемся расширении производства, однако, пока не спешат его обнародовать. Это является своего рода стратегией компании.

Некоторые специалисты посчитали, что рост акций был вызван распечатыванием валютных запасов компании. С эти не согласился Андрей Хохрин. Он считает, что обналичивание этих средств является нецелесообразным решением для компании, даже при условии убытков, понесённых в первом полугодии текущего года. Причина в том, что доход, полученный от процентов по депозитным счетам, может с лёгкостью перекрыть расходы компании. Кроме того, возможным вариантом траты этих депозитных средств, Андрей Хохров считает скупку бумаг с Московской биржи. Эти действия также могли стать причиной резкого взлёта акций компании, уверен эксперт.

Напомним, что баланс «Сургутнефтегаза» по итогам первого полугодия 2019 года составили почти три триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы компании упали на три с половиной процента.



