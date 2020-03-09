ИА «Ореанда-Новости». На открытие торгов во вторник московская биржа установила верхнюю ценовую границу доллара в 76 рублей 39 копеек, евро – в 87, 31.

По данным Московской биржи, размещенным на официальном сайте, верхняя ценовая граница доллара на торгах во вторник составит 76, 39 рубля, евро – 87,31.

Решение об изменении ценовой границы было принято в соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

Также были установлены ценовые границы относительно стоимости на нефть. Сырьё марки Brent будет стоить 36,86 долларов за баррель.

Эти данные предварительны, будут уточнены в девять утра по московскому времени во вторник, 10 марта.