ИА «Ореанда-Новости». Знаменитая компания Zecurion, которая специализируется на кибербезопасности, предупредила о том, что мошенники придумали новую схему хищения денег с банковских карт россиян. Эксперты оценили количество пострадавших и выяснилось, что число жертв идёт на сотни человек, а ущерб оценивается в миллионы.

Сначала хакеры отправляют жертве SMS с известием о том, что банк вынужден временно заблокировать карту, так как последняя операция показалась ему подозрительной. Вот наиболее распространённая формулировка: "В рамках закона от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по e-mail или телефону".

Владелец карты звонит по указанному номеру, мошенник представляется сотрудником банка и просит назвать данные карты и ее CVV-код. Далее злоумышленники предлагают перезвонить по телефону якобы для подтверждения трансакции.

По телефону «оператор» просит клиента назвать данные карты и, как только гражданин исполняет просьбу, с его счёта списываются все средства.

Владимир Ульянов, руководитель компании Zecurion Analytics, новшество схемы состоит в том, что в сообщении даётся ссылка на Федеральный закон, придающий убедительности и внушающий официозности юридически неподкованному населению. Более того, многие пользователи так или иначе сталкивались с блокировкой банковских операций и банком было действительно предложено позвонить по определённому номеру.

Главная цель злоумышленников - выяснить реквизиты платежной карты, чтобы, отключив проверку CVV2/CVC2-кода по карте держателя, перевести деньги на карту мошенника или совершить покупки в интернет-магазинах.

В качестве профилактики по безопасности эксперты компании настоятельно рекомендуют сохранять полную конфиденциальность данных своих карт и их CVV-код и ПИН-код. При получении сообщения похожего характера, следует позвонить в банк и уточнить ситуацию – точно ли сообщение пришло от кредитной организации.

При неподтверждении информации, сообщение следует игнорировать и удалить.