Как сообщается на портале госзакупок, столичный зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии.

Товар будет оплачен в долларах США. Однако начальная стоимость контракта в заявке равна 50 тысячам рублей.

Следует отметить, что в Московском зоопарке уже проживает верблюд. Самка живет на Новой территории зоопарка. Верблюда привезли из Астраханской области и поселили вместе с лошадьми Пржевальского.

Накануне сообщалось, что в зоологическом саду поселят пару гигантских мамонтовых осла пуату. 1 июля Московский зоопарк начал онлайн транслянцию из вольеров больших панд.



Двугорбый верблюд — самый крупный представитель семейства верблюдовых. От обычного одногорбого верблюда отличается более густой шерстью.



