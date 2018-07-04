ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России обманывают автовладельцев. Это выяснила Федерация автовладельцев Росси, которая провела своё независимое исследование. Согласно данным исследования, около семидесяти шести автомобильных заправочных станций (АЗС) не доливают бензин или дизельное топливо своим клиентам.

В сообщении федерации уточнялось, что за недолив принималась разница в один процент и более от оплаченного топлива и фактически полученного в итоге. Ориентируясь на эти показатели, на семидесяти шести АЗС топливо клиентам не доливали. Человек получал бензина меньше, чем он оплатил на кассе.

В среднем, на заправках не доливают пять процентов оплаченного топлива. Но были случаи, когда недолив составил намного больше – девятнадцать процентов. В ФАР сообщают, что это было замечено на АЗС региональных и федеральных сетей. Причём где именно, так обманывали автовладельцев, федерация не уточняет – названия отсутствуют в опубликованных результатах исследования.

Если пересчитать исходя из недолива реальную стоимость бензина, то она получается намного выше заявленных 44-45 рублей. С учётом недолива, владельцы авто платят за литр бензина 55 рублей.

Да и качество топливо по уверению Федерации автомобилистов оставляет желать лучшего: на большинстве заправок продаваемое топливо не соответствует заявленным стандартам качества.

Это говорит о том, что обманывают не только потребителей, но и создают тем способом недобросовестную конкуренцию. Некоторые недобросовестные участники рынка продают бензин по более высокой рыночной цене таким скрытым способом, при этом качество их топлива даже не соответствует установленному техническому регламенту, считают в ФАС.

Предпосылками для этого исследования стала нестабильная ситуация с ценами на бензин в России. Так как весной в стране подорожали нефтепродукты, это случилось на фоне роста мировых цен на нефть, ещё один фактор – слабый рубль на валютном рынке.

На данный момент акцизы на топливо держат на уровне 30 мая, правительство приняло решение не повышать их с 1 июля.



