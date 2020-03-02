ИА «Ореанда-Новости».Из федерального бюджета на строительство жилья в регионах дополнительно будет выделено десять миллиардов рублей. Средства на развитие программы жилищного строительства будут выделены по поручению президента Владимира Путина.

На реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда» Владимиром Путиным поручено выделить дополнительные десять миллиардов рублей. Об этом было сообщили на сайте Кремля. Деньги должны поступить на счёт реализующих программу организаций в этом году.

Планируется, что дополнительные средства стимулируют реализацию программ и ускорят процессы создания комфортной среды проживания в регионах.