08.08.2019, 20:55
Назван размер зарплаты российских космонавтов
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что без учёта разнообразных надбавок заработная плата космонавтов в Росси составляет примерно 64 тысячи рублей.
Зарплата кандидата в космонавты составляет около 60 тысяч рублей, а у инструктора - примерно 88 тысяч рублей. Если космонавт совершит полёт в космос, его зарплата увеличивается примерно до 70 тысяч рублей.
Дополнительно за один полёт в космос космонавт и инструктор получают надбавку к окладу в 55%. За два полёта эта надбавка составляет 75%, за три - 120%.
Помимо того, заработная плата увеличивается в зависимости от выслуги лет. При стаже от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 до 20 лет — 25%, от 20 до 25 лет — 30% и свыше 25 лет — 40%.
Если космонавт имеет учёную степень кандидата иди доктора наук, ему присуждается надбавка в 15% или 25% соответственно.
Зарплата кандидата в космонавты составляет около 60 тысяч рублей, а у инструктора - примерно 88 тысяч рублей. Если космонавт совершит полёт в космос, его зарплата увеличивается примерно до 70 тысяч рублей.
Дополнительно за один полёт в космос космонавт и инструктор получают надбавку к окладу в 55%. За два полёта эта надбавка составляет 75%, за три - 120%.
Помимо того, заработная плата увеличивается в зависимости от выслуги лет. При стаже от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 до 20 лет — 25%, от 20 до 25 лет — 30% и свыше 25 лет — 40%.
Если космонавт имеет учёную степень кандидата иди доктора наук, ему присуждается надбавка в 15% или 25% соответственно.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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