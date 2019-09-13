13.09.2019, 18:35
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
ИА «Ореанда-Новости». Фантастический приключенческий боевик "Джон Картер", который был снят в 2012, признали самым провальным фильмом в истории Голливуда.
Картина имела бюджет в 363,7 миллиона долларов, а заработала лишь 284 миллиона. Таким образом, картина принесла почти в два раза меньше дохода. Картина режиссёра Эндрю Стэнтона рассказывает об американском военном, который сражается на Марсе за свободу народов, живущих на этой планете.
До этого, фильм под названием "Остров Головорезов", снятый в 1995 году, считался самым провальным в истории.
Картина имела бюджет в 363,7 миллиона долларов, а заработала лишь 284 миллиона. Таким образом, картина принесла почти в два раза меньше дохода. Картина режиссёра Эндрю Стэнтона рассказывает об американском военном, который сражается на Марсе за свободу народов, живущих на этой планете.
До этого, фильм под названием "Остров Головорезов", снятый в 1995 году, считался самым провальным в истории.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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