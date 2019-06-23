ИА «Ореанда-Новости» Аналитики выявили регионы с самой доступной ипотекой.

В результате исследования установили, сколько квадратных метров может позволить себе россиянин, который тратит ровно половину зарплаты на взнос по кредиту,если первоначальный взнос составит 20% и в дальнейшем выплачивать придется 15 лет.

Как оказалось, проще всего стать обладателем недвижимости в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, там есть возможность купить жилье площадью более 100 квадратных метров.

Также самая доступная ипотека в Камчатском крае и Ханты-Мансийском Автономном округе - 68 и 67 квадратных метров соответственно.

А вот регионы с наименее доступной ипотекой – это Севастополь, Приморский край и Москва.