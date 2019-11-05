Такая информация поступила отБанковские организации ссылаются на то, что застройщики не готовы ждать несколько месяцев для того, чтобы получить деньги по договору купли-продажи. Жалобы россиян можно увидеть на специализированных банковских форумах.Работникидля семей с двумя и более детьми под материнский капитал при условии, что застройщик даст своё согласие на заключение такого договора.