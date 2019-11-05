05.11.2019, 12:28
Некоторые банки отказываются принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке
ИА «Ореанда-Новости». Некоторые российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке.
Такая информация поступила от Совкомбанка, Газпромбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Россельхозбанка и МКБ. Банковские организации ссылаются на то, что застройщики не готовы ждать несколько месяцев для того, чтобы получить деньги по договору купли-продажи. Жалобы россиян можно увидеть на специализированных банковских форумах.
Работники Сбербанка указывают, что они согласны выдавать ипотечное кредитование для семей с двумя и более детьми под материнский капитал при условии, что застройщик даст своё согласие на заключение такого договора.
Такая информация поступила от Совкомбанка, Газпромбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Россельхозбанка и МКБ. Банковские организации ссылаются на то, что застройщики не готовы ждать несколько месяцев для того, чтобы получить деньги по договору купли-продажи. Жалобы россиян можно увидеть на специализированных банковских форумах.
Работники Сбербанка указывают, что они согласны выдавать ипотечное кредитование для семей с двумя и более детьми под материнский капитал при условии, что застройщик даст своё согласие на заключение такого договора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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