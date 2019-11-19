19.11.2019, 19:50
Нормы антиотмывочного закона будут ужесточены
ИА «Ореанда-Новости». С 2020 года в России будут ужесточены нормы антиотмывочного закона. Информация основана на словах заместителя директора Росфинмониторинка Павла Ливадного.
Сегодня, 19 ноября, прошла ХV ежегодная конференция по регулированию деятельности кредитных организаций. По итогам проверки FATF, Россия сильно либерально относится к нормам антиотмывочного закона. Специалисты FATF указали, что российским банком стоит более тщательно проверять своих клиентов на политическую значимость граждан, то есть на возможность наличия коррупционных схем и отмывании доходов.
Также в международной организации отметили, что в большинстве банки России предпочитают провести камеральную проверку, чем выехать к клиенту по адресу местонахождения.
Кроме этого, со следующего года может быть увеличена пороговая сумма сделки, подлежащую обязательному контролю с 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
Сегодня, 19 ноября, прошла ХV ежегодная конференция по регулированию деятельности кредитных организаций. По итогам проверки FATF, Россия сильно либерально относится к нормам антиотмывочного закона. Специалисты FATF указали, что российским банком стоит более тщательно проверять своих клиентов на политическую значимость граждан, то есть на возможность наличия коррупционных схем и отмывании доходов.
Также в международной организации отметили, что в большинстве банки России предпочитают провести камеральную проверку, чем выехать к клиенту по адресу местонахождения.
Кроме этого, со следующего года может быть увеличена пороговая сумма сделки, подлежащую обязательному контролю с 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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