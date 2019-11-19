Сегодня, 19 ноября, прошла ХV ежегодная конференция по регулированию деятельности кредитных организаций. По итогам проверки FATF, Россия сильноСпециалисты FATF указали, что российским банком стоит более тщательно проверять своих клиентов на, то есть на возможность наличия коррупционных схем и отмывании доходов.Также в международной организации отметили, что в большинстве банки России предпочитают провести камеральную проверку, чемКроме этого, со следующего года может бытьподлежащую обязательному контролю с 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.