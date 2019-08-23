Это новое денежное пособие поможет родителям собрать ребёнка в школу.

По мнению авторов законопроекта, собрать ребёнка в школу требует от родителей значительных финансовых затрат. Некоторые семьи вынуждены урезать другие статьи семейного бюджета для того, чтобы ребёнок смог быть полностью укомплектован к учебному процессу. Народные избранники предложили выплачивать финансовое пособие таким семьям – помощь получила название «Первосентябрьский капитал».

Следует отметить, что в каждом регионе России существует свой необходимый минимум финансовых затрат на подготовку ребёнка в школу. Согласно результатам проведённого социологического опроса, больше всего денег тратят жители Новосибирска и Красноярска – отправить ребёнка в школу стоит около девяти тысяч рублей. Жители столицы тратят на подготовку на триста рублей меньше, чем сибиряки. Самый бюджетный кошелёк сложился у пермских родителей – шесть с половиной тысяч рублей уходят на сборы в школу.

Средний уровень набора школьника, включающий в себя такие необходимые вещи как школьная форма, портфель и пенал, превышает отметку в две с половиной тысячи рублей. Однако, в городе Москве такой минимум может стоить на тысячу рублей больше. Жителям таких российских городов как Ижевск, Волгоград и вышеупомянутая Пермь, стоимость необходимого набора обойдётся дешевле.

Исходя из результатов социологического опроса и учитывая вариативность общей суммы для подготовки ребёнка в школу, депутаты Государственной Думы не назвали точную сумму пособия «Первосентябрьский капитал». Предполагается, что он будет определён в ходе слушания законопроекта.