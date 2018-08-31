ИА «Ореанда-Новости». На валютном рынке настало временное затишье. ЦБ официально заявил, что курс доллара немного упал и замер на отметке 68,08 рублей 31 августа. Курс на 30 августа составил 68,14 рублей. Курс евро в свою очередь вырос с 79,55 до 79,7 рублей.

Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра», комментируя ситуацию, отметил, что небольшое затишье на российском валютном рынке выглядит неуверенным, хрупким и непродолжительным.

Российской валюте тяжёлые испытания сулят и другие эксперты.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс» признаёт, что рубль сохраняет свою слабость, несмотря на подкрепление высокими ценами на нефть. Она отметила, что под давлением в принципе находятся в целом все валюты развивающихся стран из-за ожиданий повышения ставки ФРС США.

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер», высказывает опасения относительно того, что текущие тенденции могут перерасти в полноценный кризис на развивающихся рынках в нынешних условиях сохраняющихся рисков.

Многие эксперты с нетерпением ждали аукциона Министерства финансов по размещению облигаций федерального займа, состоявшегося 29 августа, аналитики утверждали, что он покажет общий градус настроений институциональных инвесторов в отношении отечественной валюты и устойчивости российского денежного рынка. Однако, никакой ясности аукцион на рынок не внёс.

Удачным его можно было назвать с большой натяжкой. Инвесторы согласны делать вложения и в дальнейшем только в том случае, если будет повышена доходность - это сулит продолжение оттока средств инвесторов из ОФЗ.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в случае введение санкций против российского госдолга зарубежные инвесторы могут выйти из 8–10% госбумаг РФ, причём в основном будет заметно влияние на поведение американских инвесторов.

Резидентам Соединённых Штатов принадлежат 8% госдолга (около 719 млрд. рублей). Среди инвесторов, которые могут отказаться от российских госбумаг, не только американцы, но и норвежский суверенный фонд, который в сентябре 2017 года заявлял о вероятном сокращении вложений в госдолг России.

Эксперты сходятся на том, что до конца года ориентировочный курс рубля составит 75 рублей за американскую валюту.