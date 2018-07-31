ИА "Ореанда-Новости" Первый раз за много лет Федеральная налоговая служба обнародует часть информации налогоплательщиков для всех желающих. Уже завтра, 1 августа, на официальном сайте ФНС в открытом доступе начнет публиковаться информация об определенных организациях. Это касается тех компаний, для которых снят режим «налоговой тайны».

Планируется, что в общий доступ поступят данные следующих видов:

- среднесписочная численность работников предприятия за год, который предшествует текущему периоду;

- особенности налогового режима, который применяется на предприятии;

- данные об участии предприятия в консолидированной группе налогоплательщиков, за период предшествующий текущему.

В список предприятий, «налоговые тайны» которых будут опубликованы на официальном сайте ФНС, не входят стратегически важные объекты страны: организации связаны с оборонным и строительным комплексами, а так же наиболее крупные налогоплательщики страны. Такие данные будут открыты не раньше 2020 года. Таким образом, в общем доступе будет информация малого и среднего бизнеса.

Следует отметить, что 1 августа 2018 года начнется только первый этап системы «Прозрачный бизнес». Реализация второго этапа запланирована на 1 октября текущего года. Данный этап предполагает раскрытие информации о расходах и доходах предприятия (в соответствии с формой отчетности), объемы оплаченных налоговых начислений, а так же страховых взносов и сборов. «Прозрачный бизнес» будет иметь еще и третий этап. Он назначен на 1 декабря 2018 года. Именно тогда на официальном сайте ФНС появится информация о налоговых правонарушениях предприятий, штрафах, суммах неуплат и т.д. Почти вся эта информация считалась «налоговой тайной» до начала мая 2016 года, после этого были утверждены поправки в Налоговый кодекс. Именно они обеспечили «прозрачность» бизнеса в будущем.

Подобная информация позволит организациям оценить партнеров и поставщиков. Предполагается, что предприятия должны будут самостоятельно проявлять «осмотрительность» и если они не изучат данные, а контрагент окажется «компанией-однодневкой», то никаких поблажек и вычетов по НДС не предполагается.