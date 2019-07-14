ИА «Ореанда-Новости». Согласно проектному приказу, в следующем году увеличится минимальный размер заработной платы. Об этом сообщило Министерство труда РФ. Изменения затронут приблизительно 4 миллиона граждан.

Во втором квартале текущего года будет установлен прожиточный минимум. По закону РФ он определит МРОТ. Минимальный размер оплаты труда индексируется ежегодно 1 января. Следовательно, каким установят прожиточный минимум для населения, такой же суммы будет минимальная зарплата.

Министерство труда и социального развития опубликовало проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал 2019 года. Он составляет 12 130 рублей.

Проект приказа буден представлен для общественного обсуждения. В случае одобрения. Он будет подписан и вступит в силу.