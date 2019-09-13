ИА «Ореанда-Новости». По заявлению Российской трёхсторонней комиссии, средний размер пенсии к 2020 году составит около 15 тысяч рублей. 

Также из сообщения следует, что страховые пенсии по старости для неработающих составят около 16,5 тысяч рублей.

Как заявляет Татьяна Голикова, в этом году индексация пенсий составила более 7%, что является выше уровня инфляции.