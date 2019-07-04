ИА «Ореанда-Новости» Руководство банка «Открытие» изменило слоган, после того как он подвергся критике со стороны Банка России, который является основным акционером «Открытия». Словосочетание «государственный банк» в слогане было заменено на «надёжный банк».

Полностью новый слоган теперь заучит как «надёжный банк нашего времени». Рекламная кампания с его использованием начнётся 8 июля.

Банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда в конце июня. Центробанк и Федеральная антимонопольная служба не только подвергли слоган «Открытие» – государственный банк нашего времени» критике, но и заявили о возможности применения санкций. По мнению представителей Банка России, любые маркетинговые акции, указывающие на долю государства в кредитном учреждении, недопустимы, поскольку это «прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере».